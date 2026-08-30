28 yaşındaki Kurtulmuş ile Ekmez'in düğününe aile üyelerinin yanı sıra yakın arkadaşları ve oyuncunun eski rol arkadaşları da katıldı.
Geceden fotoğraf ve videolar davetliler tarafından sosyal medyada paylaşılırken, düğün kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu.
SELENA VE SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI DÜĞÜNDE BULUŞTU
Dilara Kurtulmuş'u mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Selena dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Gizem Güven'in yanı sıra Sihirli Annem dizisinden Jennifer Boyner ve Zeynep Özkaya da düğüne katılan isimler arasında yer aldı. Böylece 2000'li yılların iki sevilen çocuk dizisinin oyuncuları yıllar sonra aynı davette bir araya geldi.
Düğün öncesinde de çift için kına gecesi düzenlenmişti. Ailelerin ve yakın dostların katıldığı organizasyonda yine Selena ve Sihirli Annem oyuncularının bir araya gelmesi dikkat çekmişti. Kurtulmuş'un kına gecesi boyunca dört farklı kıyafet tercih ettiği de basına yansıyan ayrıntılar arasında yer aldı.
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GEÇEN YIL EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez'in evlilik yolundaki ilk önemli adımı geçtiğimiz yıl atılmıştı. Uzun süredir birlikte olan çiftin ilişkisinde Ekmez'in yaptığı evlilik teklifine Kurtulmuş "evet" yanıtını vermiş, oyuncu bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Çift, yaklaşık bir yıl süren hazırlıkların ardından İstanbul'daki düğünle nikâh masasına oturdu. Davetlilerin sosyal medyada yayımladığı görüntülerde Kurtulmuş ve Ekmez'in düğünden farklı anları yer alırken, oyuncunun gelinliği de takipçilerinin ilgisini çekti.
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