Düğün öncesinde de çift için kına gecesi düzenlenmişti. Ailelerin ve yakın dostların katıldığı organizasyonda yine Selena ve Sihirli Annem oyuncularının bir araya gelmesi dikkat çekmişti. Kurtulmuş'un kına gecesi boyunca dört farklı kıyafet tercih ettiği de basına yansıyan ayrıntılar arasında yer aldı.