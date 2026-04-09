İsveç'i Uppsala şehri, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan öte, öğrenmeye ve keşfetmeye dayalı bir seyahat anlayışı sunuyor. Şehir, “IQ turizmi” olarak adlandırdığı bu girişimle, şehri ziyaret eden ınfluncerl'karın sadece görsellik değil, anlam ve derinlik peşinde olmalarını hedefliyor.

Şehrin turizm organizasyonu Destination Uppsala, kampanyayı başlatırken amaçlarının merak ve öğrenmeyi ön plana çıkarmak olduğunu belirtiyor. IQ turizmiyle, ziyaretçiler bir destinasyonu tüketmek yerine onu anlamaya, sorgulamaya ve kişisel olarak keşfetmeye yönlendiriliyor.

Bu kapsamda Uppsala’da yaklaşık 60 farklı deneyim sunuluyor. Ziyaretçiler bağımsız kitapçılarda şifreli kelimelerle kitap önerilerini keşfedebiliyor, tarihi olayların izini sürebiliyor, kendi parfümlerini yaratabiliyor veya şehirde gizlenmiş minyatür dünyaları keşfedebiliyor.

Projenin dikkat çeken bir unsuru ise kırmızı gözlem kulesi. Yıl boyunca konumu değişen kule, en çok fotoğraflanan yerler yerine genellikle gözden kaçan detayları ve hikâyeleri ön plana çıkarıyor.