Olay, öğle saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanal kenarında fotoğraf çekmek isteyen Nazlı E., selfie çektiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun suya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden müdahale ederek Nazlı E.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nazlı E., daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 13 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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