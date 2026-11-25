Brezilya’nın Porto Alegre kenti, 2024 yılında yaşanan ve Salgado Filho Uluslararası Havalimanı'nı dahi sular altında bırakan tarihi sel felaketinin ardından dev bir koruma projesini hayata geçirdi.

Belediye yönetimi, yaklaşık 11 milyon dolar maliyetle inşa edilen yeni sel kontrol sistemini tamamladı. Şehrin kuzey bölgesindeki Anchieta ve Sarandi mahalleleri arasına kurulan tesis; 100 metrelik yeni bir taşkın seti, 7 adet hareketli sel kapısı ve 8 adet yüzer pompadan oluşuyor.

SAATTE 43 MİLYON LİTRE SUYU BOŞALTABİLİTOR

İki aşamalı bir savunma mekanizmasıyla çalışan sistem, yağışlı havalarda yükselen Gravataí Nehri'nin şehre taşmasını ve derelerden geri tepmesini önlemek üzere tasarlandı. Sel riski oluştuğunda hareketli kapaklar kapanarak nehir suyunun yerleşim yerlerine girişini kesiyor; bu esnada içeride biriken yağmur suları ise devreye giren 8 dev yüzer pompa aracılığıyla tahliye ediliyor.

Tam kapasite çalıştığında saniyede 12 bin litre (saatte 43,2 milyon litre) suyu boşaltabilen sistem, 2024 felaketinin ardından kent altyapısında tespit edilen yaklaşık 60 kritik zayıf noktayı güvence altına alıyor.

İKİNCİ PROJEYE HAZIRLANIYORLAR

Yetkililer, tamamlanan bu projenin büyük bir master planın yalnızca ilk adımı olduğunu belirterek, aynı bölge için yaklaşık 55 milyon dolar bütçeli ikinci bir aşamaya daha hazırlanıldığını duyurdu. Federal hükümetten onay alan yeni etap kapsamında bölgeye iki yeni yağmur suyu tahliye istasyonu kurulacak, mevcut setler yeniden inşa edilecek ve dere yatakları ıslah edilecek. İhale süreci 2027 yılının ilk çeyreğinde başlayacak olan yeni yatırımlarla kentin aşırı iklim olaylarına karşı tam korumaya alınması hedefleniyor.