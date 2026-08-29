Hollanda, fırtına dönemlerinde yükselen Kuzey Denizi’nin yıkıcı etkisinden korunmak ile dünyanın en büyük limanlarından Rotterdam’ın gemi trafiğini aksatmamak arasındaki zorlu dengeyi devasa bir mühendislik projesiyle sağlıyor.

1997 yılında Hoek van Holland bölgesinde Nieuwe Waterweg su yolu üzerine inşa edilen Maeslantkering adlı fırtına bariyeri, dünyanın en büyük hareketli parçalarına sahip su yapısı olma unvanını taşıyor.

Genişliği 210 metre, yüksekliği 22 metre ve derinliği 15 metre olan iki devasa kapıdan oluşan sistem, Güney Hollanda’da yaşayan yaklaşık 2 milyon insanı sel riskinden koruyor.

SADECE FIRTINADA DEVREYE GİRİYOR

Yapının her bir kanadı, üç katlı bir bina yüksekliğine denk gelen 10 metre çapında ve 680 ton ağırlığında devasa küresel mafsallar (eklemler) üzerinde hareket ediyor. Yılın neredeyse tamamında kıyıdaki rıhtımlarda sabit durarak dev kargo gemilerinin ve tankerlerin Rotterdam Limanı'na serbestçe giriş çıkış yapmasına izin veren bariyer, yalnızca fırtına tehdidi oluştuğunda devreye giriyor.

Su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşacağı bilgisayarlar tarafından otomatik tespit edildiğinde, dev kapılar su yolunun merkezine doğru dönerek birleşiyor. Ardından iç bölmelerine su doldurularak dibe batırılıyor ve yaklaşık iki saat süren bu işlemin sonucunda denize karşı dev bir duvar örülüyor. Sistem, Aralık 2023’te yaşanan şiddetli fırtınada otomatik olarak kapanarak ilk kez gerçek şartlarda tam kapasite koruma sağladı.

1953 yılında meydana gelen ve büyük can kayıplarına yol açan Kuzey Denizi felaketinin ardından başlatılan "Delta Projesi"nin (Deltawerken) son ve en kritik halkası olan Maeslantkering, her yıl Eylül ayında fırtına sezonu öncesinde test ediliyor. Devasa çelik yapıların korozyondan korunması için yürütülen üç yıllık bakım ve boya çalışmaları ise yalnızca fırtına riskinin bulunmadığı Nisan ve Ağustos ayları arasında gerçekleştiriliyor.