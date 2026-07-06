SELİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SELİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/186 Esas

DAVALI : MEHMET ÇETİN

Davacı Esma Özpelit tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Mehmet Çetin'e adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanen tebliğde dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK'nın 122/1. maddesine göre iki hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur.

Davalı Mehmet Çetin'in 09/09/2026 günü saat: 09:55'de yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.02/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02504333