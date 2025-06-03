Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun doğum gününü oğlu Selim, “Aslan babam” diye seslendiği duygusal bir mektupla kutladı.

Selim İmamoğlu'nun X hesabından yayımladığı mektup şöyle:

Sevgili Babacığım,

Bugün, sabahın erken saatlerinde sevgili anneciğimin ve kardeşlerimin gözü önünde seni evimizden alıkoyarak tutsak etmelerinin 77. günündeyiz. Ayrı geçirmek zorunda kaldığımız doğum günün vesilesiyle, sana duygularımı ifade eden bir mektubu hediye olarak iletmek istiyorum.

Bu satırları yazarken sana duyduğum özlem, belirsizliklerin içinde hapsolmuş bir duygudan ibaret.

Özlem dolu duygularımın ardında ise, kalbimin en derinlerine kadar işlemiş ve hiç şüphe etmeden emin olduğum bir duygu daha var:

Seninle gurur duyuyorum!

Yıllar evvel bu yola, güzel ülkemize hizmet etmek için coşku ve inançla çıkışını hatırlıyorum. Aileni mahcup etmemek üzerine yemin etmiştin ve yüzümüz hiç kızarmadı. Ne var ki, bu yolda yürürken seni haksız ve hukuksuz yere bizden kopardılar. Kardeşlerim, özellikle de en kıymetlimiz kız kardeşim, en önemli zamanlarında sensiz kaldı.