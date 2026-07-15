Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, sosyal medyadaki tatil görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabındaki açıklamada Selim İmamoğlu, söz konusu fotoğrafın kendisine ait olmadığını ifade etti.

İmamoğlu, paylaşımında, "Bu sabah Silivri'ye giderek babamı ziyaret ettim. Kendisinin direnci ve morali çok iyi. Babama yaptığım ziyaret sonrası laboratuvara geldim" ifadelerini kullandı.

Oğul İmamoğlu, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Takdir edersiniz ki İTÜ’de Fizik yüksek lisansı yapmak oldukça zor. Özellikle şu sıralar tezime epey bir vakit harcıyorum.

Tezle ilgili ölçüm yaparken kısa süreliğine bir ara verdim ve o esnada benimle alakalı ilginç bir paylaşıma denk geldim.

Açıklamaya bile gerek yok ama avukatlarım hukuki girişimi yapacaklar.

Ayrıca ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim."