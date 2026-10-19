Edirne'nin simgesi ve Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği tarihi Selimiye Camisi meydanında sabah saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. Meydana nereden geldiği henüz belirlenemeyen başıboş 3 atın girmesi, hem kent sakinlerinin hem de tarihi mekanı ziyarete gelen turistlerin dikkatini çekti.

ZİYARETÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Meydanda otlayan atları gören bazı vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, manzara ziyaretçiler arasında farklı tepkilere neden oldu.

Almanya'ya dönüş yolunda ailesiyle Edirne'ye uğrayan Rıdvan Yücel, gördüğü manzaraya tepki göstererek, "Söylenecek bir kelime bulamıyorum. Şu güzel ortama yakışmayan bir görüntü. Her sene buraya gelirim. Meydan çok güzel, her şey dört dörtlük ama bu görüntü yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Edirne sakini Celalettin Uslu ise "Bu manzaranın olmaması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen sahiplidir bu atlar. Doğru bir görüntü değil" değerlendirmesinde bulundu.

İl dışından gezmeye gelen Mustafa Can ise durumu ilginç bulduğunu belirterek, "Ben il dışından gezmek için geldim. Atları görünce hoşuma gitti. Fotoğraflarını çekeceğim. İlginç bir görsel oluşturmuş" dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ MEYDANDAN UZAKLAŞTIRDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine vakit kaybetmeden bölgeye Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli sevk edildi. Ekipler, tarihi meydanda otlayan başıboş atları kısa sürede kontrol altına alarak alandan uzaklaştırdı.