Edirne’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camisi meydanında otlarken görüldü. Dün sabah saatlerinde görülen başıboş 3 at, kente ziyaret için gelen turistler ve Edirnelilerin dikkatini çekti. Türkiye’de tatili geçirdikten sonra Almanya’ya dönüşte ailesiyle Edirne’ye uğrayan Rıdvan Yücel, görüntünün kente yakışmadığını söyledi.

Yücel, “Söylenecek bir kelime bulamıyorum. Şu güzel ortama yakışmayan bir görüntü. Her sene buraya gelirim. Meydan çok güzel, her şey dört dörtlük ama bu görüntü yakışmıyor” dedi.