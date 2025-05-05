Muğla Marmaris’e bağlı Selimiye Koyu’nda daha önce askıya alınan 145 teknelik marina projesinin yeniden başlayacağı duyuruldu.

Çevre Bakanlığı, koy için ÇED yapılacağını ilan edince bölge halkı ve çevreciler ayaklandı. ‘Selimiye’ye marina istemiyoruz’ diyen yurttaşlar, ellerinde pankartlarla yürüdü. Açıklamada, “ÇED süreci derhal durdurulmalı, halkın iradesi tanınmalıdır” denildi. 16 Ocak 2024’te de ÇED yapılacağı duyurulmuş, tepki nedeniyle iptal edilmişti.

PROJENİN SAKINCALARI

Çevreciler projenin sakıncalarını şöyle sıraladı:

“Kendini temizleme yeteneği olmayan bu hassas koya, 50 metreyi aşan tekneler dahil 145 teknelik dev bir marina yapılacak. Dalgakıran, koyun ağzının yarısını kapatacak, su akışını engelleyerek ölü bir deniz yaratacak. Turizm ve balıkçılık bitecek, ekolojik yıkım kaçınılmaz olacak. Proje bir yanıyla denizel ekosistemdeki canlılığı yok ederken diğer yanıyla da ‘kıyıların halka kapatılması’ sonucunu doğuracaktır. Bu Anayasa ve yasalara aykırıdır. Mahalle merkezindeki küçük bir çekek yeri, zamanla marina haline dönüşmüş ve koyu kirletmişti. Şimdi 4 kat büyüğü yapılırsa, turizm ve balıkçılık bitecek, ekolojik yıkım kaçınılmaz olacak. Kaldı ki Marmaris Belediyesi projeye olumsuz görüş vermişti.”

Doğal güzellikleriyle büyüleyen Selimiye’de halk ya balıkçılıkla ya da turizmle geçiniyor. Türkiye’nin önde gelen yat limanlarından Sığliman koyu da burada. Halk, söz konusu alanın içerisinde hali hazırda 400 kadar zeytin ağacı bulunduğunu ve yok olacağını söyledi.