İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve selin ardından Ayazağa'da dere yatağındaki riskli yapıların yıkımına başlandı. Yıkım kapsamındaki yapılar arasında bir Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanlar bulunuyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkazların temizlenmesi ve hayatın normalleşmesi için çeşitli kararlar alındığını belirtti. Gül, orta ve uzun vadede yapılacakların da görüşüldüğü toplantıya Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Sarıyer Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığını söyledi.

Gül, alınan kararı şöyle anlattı: "Alınan kararlardan bir tanesi de bu dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılması ve dere ıslahının önünün açılmasıydı. Bir Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanlar var. Bunların bugün yıkımına başlıyoruz."

KUR'AN KURSU İÇİN ALTERNATİF YER

Vatandaşların ve kurumların mağdur edilmemesi için tedbirler alındığını belirten Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu yönde talimat verdiğini aktardı.

Gül, "Buradaki hemşehrilerimizin mağdur olmaması, stadyumun hizmet vermesi, Kur'an kursunun alternatif yerde yeniden yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bizleri talimatlandırdı. Hem bir mağduriyete yol açmadan tedbirlerimizi alıyoruz hem de geciktirmeden bugün bunu yıkarak derelerin ıslahının önündeki engelleri açıyoruz" dedi.