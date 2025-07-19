Pakistan’da Temmuz-Eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, bu yıl da büyük yıkıma yol açtı. Ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sellerde şu ana kadar 159 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi ise yaralandı. Yetkililer, ölümlerin çoğunun evlerin çatılarının çökmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz, bazı bölgelerde hava koşullarının daha da kötüleşmesi nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

MUHABİR AKINTIYA KAPILDI

Sel felaketinin çarpıcı görüntülerinden biri, yerel kanal Ruhi TV’nin muhabiri Ali Musa Rıza’nın su içinden yaptığı yayın sırasında kaydedildi. Muhabir yayında, “Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım” dedikten kısa bir süre sonra sel sularıyla sürüklenmeye başladı.

Rıza’nın, bölge halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla suyun içinden yayın yaptığı öğrenildi. Muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.