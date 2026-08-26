Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, aralarında seçilmiş parti yöneticileri ve eski milletvekillerinin de bulunduğu 49 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Disipline sevk edilen isimler arasında, son kurultayda Özgür Özel'in anahtar listesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) seçilen Selin Sayek Böke'nin yanı sıra Yalçın Karatepe, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Bahadır Erdem, Aylin Nazlıaka ve Yankı Bağcıoğlu da yer aldı.

Hakkındaki kesin ihraç talebinin ardından açıklama yapan Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.

Böke şu ifadeleri kullandı:

“Mücadelemiz halkın kararlılıkla sürdürdüğü demokrasi, adalet ve haysiyet mücadelesidir. Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz.”