“MELEKLER KORUSUN” İLE TANINMIŞTI

Selin Şekerci, kariyerinde birçok dizi ve projede rol alsa da geniş kitleler tarafından özellikle “Melekler Korusun” dizisinde canlandırdığı Özgür karakteriyle tanındı.

Oyuncu, Mısır tatilinden yaptığı paylaşımlarla bu kez oyunculuğuyla değil, renkli tatil kareleriyle gündeme geldi.