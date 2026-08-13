TATİL POZLARI SOSYAL MEDYAYI SÜSLEDİ
Ekranların sevilen oyuncularından Selin Şekerci, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Mısır’da aldı. Yurt dışına çıkan 37 yaşındaki oyuncu, tatil boyunca hem denizin ve güneşin keyfini çıkardı hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Şekerci’nin paylaşımları takipçilerinden ilgi gördü.
MISIR’DA TATİL KEYFİ
Tatil için Mısır’ı seçen Selin Şekerci, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Plajda geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, objektif karşısında verdiği pozlarla da dikkat çekti.
Renkli anlarını takipçileriyle paylaşan Şekerci, tatilini yalnızca plajda geçirmekle kalmadı.
MISIR’I KEŞFE ÇIKTI
Ünlü oyuncu, tatil programına Mısır’ın farklı noktalarını keşfetmeyi de ekledi. Bol bol fotoğraf çektiren Şekerci, seyahatinden geriye renkli kareler bıraktı.
Şekerci’nin paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, eski rol arkadaşı Rojda Demirer de kalp emojisiyle karşılık verdi.
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“MELEKLER KORUSUN” İLE TANINMIŞTI
Selin Şekerci, kariyerinde birçok dizi ve projede rol alsa da geniş kitleler tarafından özellikle “Melekler Korusun” dizisinde canlandırdığı Özgür karakteriyle tanındı.
Oyuncu, Mısır tatilinden yaptığı paylaşımlarla bu kez oyunculuğuyla değil, renkli tatil kareleriyle gündeme geldi.
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