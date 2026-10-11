Karma dizisinin ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer alan Rabia Soytürk, direk dansı sahneleriyle dikkat çekti. Diziden paylaşılan görüntüler sosyal medyada konuşulurken oyuncunun performansı farklı yorumlar aldı.

SELİN TÜRKMEN'DEN SONRA RABİA SOYTÜRK

Karma dizisinde daha önce Selin Türkmen’in direk dansı sahneleri gündeme gelmişti. İkinci sezonda bu kez konuk oyuncu olarak kadroya katılan Rabia Soytürk’ün dans ettiği sahneler öne çıktı. Görüntüler sosyal medyada yayılırken oyuncunun performansı hakkında hem beğeni hem de eleştiri içeren yorumlar yapıldı.