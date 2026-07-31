SELİN TÜRKMEN ROTAYI İTALYA'YA ÇEVİRDİ
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı 'Çimen' karakteriyle tanınan Selin Türkmen, sezon arasını İtalya'da geçiriyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, tatili boyunca çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
İTALYA'DA ENERJİ DEPOLADI
Yoğun geçen sezonun ardından tatil için İtalya'yı tercih eden Selin Türkmen, yeni projeleri öncesinde dinlenmeyi seçti. Güneşli havanın ve denizin keyfini çıkaran oyuncu, tatil boyunca bol bol enerji depoladı.
TEKNE POZLARI DİKKAT ÇEKTİ
Tatili sırasında tekne turuna da çıkan Türkmen, objektif karşısına geçerek peş peşe poz verdi. Doğal tarzıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun beğeni aldı.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI
İtalya tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Türkmen'in gönderileri, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun tatil pozları kısa sürede magazin gündeminde yer buldu.
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