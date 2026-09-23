İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, meydana gelen selden etkilenen bölgelerdeki temizlik çalışmaları kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararı duyurdu.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Yapılan açıklamada, ilçede yaşanan selin izlerini silmek için yürütülecek çalışmalar nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü belirlenen eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.
ARA VERİLEN OKULLAR
Karar doğrultusunda eğitime ara verilen okullar şu şekilde sıralandı: Vali Yener Neşe Rakıcıoğlu Anaokulu, Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Hazar Çaysan İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitimi Merkezi.