Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, Allan Hakko ile ayrıldığını duyurdu.

"ÇOK GÜZEL SONLANDI"

Yağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik."

"2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu."

"Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."

Selin Yağcıoğlu, 2018'de Gökhan Balarısı'yla nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten bir kızı olmuş ve 2021'de de boşanmıştı.

Azer Polat ile evliliğini 2015 yılında sonlandıran Allan Hakko'nun ise Benjamin adında bir oğlu var.