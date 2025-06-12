

Oyuncu Berk Atan ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu bu birlikteliğin geçen günlerde sonlandığını söylemişti.

Yağcıoğlu, "Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇIPLAK" BULDULAR

Ayrılık sonrası arkadaşlarıyla Bodrum'a tatile giden ünlü fenomenin önceki gün Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu. Bazı takipçileri "çıplak" bulup şikayet edince, Instagram post'u kaldırdı.

"TEKRAR KALDIRILIRSA TELEFONU KIRARIM"

Selin Yağcıoğlu bu duruma çok kızdı. "Şaka mı bu, ruh hastası mısınız? Demediğinizi bırakmadınız. Ne ayıp şey! Bikini altımla plaj partisine gittim sadece. İsteyen istediğini giysin size ne? Hayır şimdi yine koysam tekrar kaldırılırsa sinirden telefonumu kırarım diye korkuyorum" açıklamasını yaptı.

Selin Yağcıoğlu daha sonra bu kareyi ikinci kez paylaştı ve "Altımdaki bikini. Lütfen şikâyet etmeyin" dedi.