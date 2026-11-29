Asya Kalkınma Bankası (ADB), 27 Kasım'da Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde su yönetimi ve tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla toplam 468 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Finansmanın 260 milyon dolarlık bölümü, Pencap eyaletinin engebeli bölgelerinde meydana gelen ani sellerin önlenmesi ve taşkın sularının değerlendirilmesi için kullanılacak.

SEL SULARI İÇİN DEPOLAMA ALANLARI OLUŞTURULACAK

Pencap eyaletinin Dera Gazi Han ve Rajanpur bölgelerinde yürütülecek proje kapsamında su depolama sistemleri, drenaj kanalları ve taşkınlara karşı koruyucu altyapılar inşa edilecek.

Yoğun yağışların ardından yüksek kesimlerden gelen sel suları, kontrollü şekilde tarım arazilerine yönlendirilecek. Suların bir bölümünün ise depolanması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesinde kullanılması sağlanacak.

Proje kapsamında ayrıca erken uyarı sistemleri geliştirilecek. Bölgede yaşayan 365 binden fazla kişinin çalışmalardan yararlanması bekleniyor.

TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Finansmanın kalan 208 milyon dolarlık bölümü ise Hayber Pahtunhva eyaletindeki Nowşera, Svabi ve Yukarı Çitral bölgelerinde kullanılacak. Mevcut sulama sistemleri yenilenirken doğal afetlere karşı daha dayanıklı yeni sulama altyapıları oluşturulacak.

Çiftçilere modern tarım teknolojileri ve su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda eğitimler de verilecek. Böylece küçük ölçekli tarım işletmelerinin üretim kapasitesinin ve gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Toplam 728 bin kişinin yararlanması beklenen iki projeyle hem sel felaketlerinin neden olduğu ekonomik kayıpların azaltılması hem de kurak dönemlerde tarımsal üretimin sürdürülebilmesi hedefleniyor.