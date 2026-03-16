The New York Times kaynaklı habere göre, iki lider savaş süresince düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi ve bölgedeki askeri gelişmeleri yakından değerlendirdi.

'TAHRAN'IN ETKİSİ SINIRLANACAK'

Gazetenin aktardığına göre Veliaht Prens bin Selman, görüşmelerde Trump’a İran yönetimine karşı sert bir tutum sürdürmesi yönünde tavsiyelerde bulundu. Haberde, Suudi liderin ABD’nin askeri baskıyı artırmasının İran yönetimini zayıflatacağı ve Tahran’ın bölgedeki etkisini sınırlayacağı görüşünü dile getirdiği ifade edildi. Bu çerçevede bin Selman’ın, özellikle İran’ın askeri altyapısı ve stratejik hedeflerine yönelik operasyonların sürdürülmesini desteklediği kaydedildi. Savaş sürecinde Washington ile Riyad arasında yoğun diplomatik ve askeri temasların gerçekleştiği de belirtildi.

İddiaya göre iki lider, çatışmanın seyrini etkileyen önemli gelişmeler sırasında doğrudan iletişim kurarak olası askeri adımlar ve bölgesel sonuçlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu temasların, ABD’nin İran’a yönelik bazı operasyon kararları öncesinde gerçekleştiği ileri sürüldü.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin İran’a yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiği dönemde Suudi Arabistan’ın Tahran’a karşı daha sert bir politika izlenmesini savunan bölgesel aktörler arasında yer aldığı ifade edildi. Riyad yönetiminin uzun süredir İran’ın Orta Doğu’daki etkisini kendi güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü ve bu nedenle Washington’un baskı politikasını desteklediği belirtiliyor.

İddiaya konu görüşmeler hakkında Beyaz Saray veya Suudi Arabistan yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. NYT’nin haberinde, söz konusu bilgilerin görüşmelere aşina yetkililer ve diplomatik kaynaklara dayandırıldığı ifade edildi.