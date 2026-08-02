Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Selman Öğüt, müteahhitlerin sözcülüğüne soyundu.

Öğüt, paylaşımında Dedetaş döneminde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren bu kişilerin mağdur edildiğini öne sürdü.

Öğüt, bu kişilerle röportaj yapmaları için de medya kuruluşlarına çağrıda bulundu.

MEDYAYA 'AKIL VERDİ'

"Mağdurlar bu operasyonun çok geç kaldığını düşünüyor" diyen Öğüt, şunları yazdı:

"Medyacı arkadaşlar kusura bakmasın ama bazen kafaları hiç çalışmıyor.

Sinem Dedetaş'la ilgili bir sürü haber giriyorsunuz.

Biri de akıl edip 2 senedir kan kusan inşaat sektöründeki insanlarla röportaj yapmıyor.

Ben senelerdir Üsküdar'da yaşıyorum.

Sinem Dedetaş geldikten sonra özellikle inşaatla uğraşanların çektiklerini bizzat duyuyorum.

Sudan sebeplerle insanların ekmeğine kan doğrandı. İnşaatları durduruldu.

2 senedir sadece kira ödeyip milyonlarca lira zarar eden müteahhitler var.

Mağdurlar bu operasyonun çok geç kaldığını düşünüyor.

İnşallah bundan sonra bu mağdurların yüzü güler.

Lütfen medyacı olmanın gereğini yapın ve birkaç kişiye mikrofon uzatın.

Size başta Nazım ve Sinem olmak üzere kimlerle ve nelerle uğraştıklarını anlatsınlar."

Ögüt, 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmış ancak 2024'te ismi üniversitenin internet sitesinden kaldırılmıştı.

Öğüt'ün, Pelikan grubunun da üyesi olduğu iddia ediliyor.