Eczacıbaşı Holding mart ayında Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd adlı şirkete satmak için anlaşma sağlamıştı. 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında satışın 600 milyon dolara gerçekleştirileceği belirtilmişti.

KAP’A BİLDİRİM YAPILDI

31 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, 600 milyon dolarlık satışın resmen tamamlandığı kamuoyuna açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir" ifadeleri kullanılarak ortaklık yapısına ve sürecin tamamlandığına vurgu yapıldı.

SATIŞ SÜRECİ TAMAMLANDI

Satışın tamamlanmasıyla beraber Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yepyeni bir vizyona adım attı.

Devir sonrasında açıklama yapan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."