Vehbi Koç’un kızı, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 98. yaş gününü kardeşi Rahmi Koç ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Önceki akşam Ataşehir’deki bir restoranda gerçekleşen buluşmada Arsel için gecenin sonunda sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. KARDEŞİ RAHMİ KOÇ YALNIZ BIRAKMADI Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ablası Semahat Arsel’in doğum günü yemeğinde yanında yer aldı. İkilinin katıldığı akşam yemeğine ailenin yakın çevresinden isimler de eşlik etti. Gecede iş insanı Sinan Dereli’nin yanı sıra organ nakli alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Akın Tekin de bulundu. YEMEĞİN SONUNDA SÜRPRİZ KUTLAMA Keyifli sohbetlerin ardından Semahat Arsel için doğum günü sürprizi hazırlandı. Doğum günü pastası alkışlar eşliğinde kesilirken 98 yaşına giren Arsel, sevdiklerinin hazırladığı kutlama karşısında duygulandı. Koç ailesinin en kıdemli isimlerinden Semahat Arsel, yeni yaşına yakın dostları ve kardeşi Rahmi Koç’un yanında girdi.

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