Şemdinli'nin Beşevler Mahallesi'nde 14 Haziran'da meydana gelen olayda, uzman çavuş Musa Gezer, kayınpederinin evine giderek eşi Adilşa Gezer, kayınbiraderi Gürkan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Deniz Demir'i silahla öldürmüş, ardından aynı silahla intihar etmişti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gezer'in ardından iki aile arasında husumet başlamıştı.

Olayın ardından yeni bir çatışmanın önüne geçilmesi amacıyla kanaat önderleri, aşiret temsilcileri ve aile büyükleri tarafından yaklaşık iki ay süren görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Şemdinli ilçe merkezindeki Seyyid Taha Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda barış töreni düzenlendi.

Törene Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Herki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Cevher Herki, kanaat önderleri, ilçe protokolü ve iki ailenin mensupları katıldı. Program öncesinde taraflar tokalaşarak husumeti sonlandırdı, ardından düzenlenen yemekle barış süreci resmiyet kazandı.

Törende konuşan Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, yaklaşık iki aydır kanaat önderleriyle birlikte yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Şemdinli kardeşliğin ve huzurun şehridir. Böyle acı olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. İki ailemiz de sağduyu göstererek bugün el sıkıştı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.