Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan ceset üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre uzun süre dış ortamda kaldığı düşünülen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Olay, Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü kırsalında meydana geldi. Pancar toplamak amacıyla araziye çıkan vatandaşlar, siyah bir poşet içerisinde insan cesedi olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde cesedin ileri derecede deforme olduğu tespit edildi. Bu nedenle kişinin kadın mı yoksa erkek mi olduğunun olay yerindeki incelemeler sırasında belirlenemediği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde detaylı çalışma yapan ekipler, çevrede delil araştırması gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şemdinli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yetkililer, cesedin kime ait olduğunun ve ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğinin yapılacak otopsi ile adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, güvenlik ekiplerinin bölgede kapsamlı araştırmalarını devam ettirdiği bildirildi.