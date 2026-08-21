Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun sözleşmesinden çıkmak istiyor. Yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Portekizli futbolcunun ayrılığı en kuvvetli isimler arasında gösteriliyor.

Semedo sözleşmesinin son yılına girerken kulüp, U23 kuralına uygun üç aday belirledi. Bu adaylar arasında Chelsea forması giyen Josh Acheampong da bulunuyor. İngiliz futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro olarak kaydedildi.

CHELSEA SATIŞA SICAK BAKMIYOR AMA KİRALAMAYA AÇIK

Fanatik'in haberine göre Chelsea, geleceğine umutla baktığı Acheampong'u satmak istemiyor. Ancak 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen 1.90 boyundaki oyuncu, Fenerbahçe için ideal isimlerden biri olarak görülüyor.

Fenerbahçe'nin diğer U23 sağ bek adayları arasında Barcelona forması giyen Hecto Fort ve Wolfsburg'tan Sael Kumbedi yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu üç isim arasından birini seçerek Semedo'nun boşluğunu doldurmayı planlıyor.