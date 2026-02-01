Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta yaptığı çıkışı sürdüremeyen ve Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, son haftalarda attığı peş peşe gollerle gündemden düşmüyor.



20 yaşındaki milli futbolcu, başarılı performansı dün akşam Hellas Verona karşılaşmasında attığı vole golüyle süsledi.

İTALYAN MANŞETLERİNİ SÜSLEYEN TÜRK



Kılıçsoy'un ilk yarının son dakikalarında attığı muhteşem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, yapılan VAR incelemesinin ardından golün geçerli olduğuna karar verildi.



Semih'in golü için İtalyan basınında atılan manşetler şu şekilde:



La Gazzetta dello Sport: Milli futbolcunun golünü "İnci gibi", "Muhteşem" ve "İnanılmaz" sıfatlarıyla tanımladı. Gazete, Semih'in teknik kapasitesine vurgu yaparak Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'nin, "O olağanüstü, inanılmaz bir teknik yeteneğe sahip" sözlerine yer verdi.

L'Unione Sarda: Haberi "Mamma Mia, Türk Semih Kılıçsoy geliyor!" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Genç yıldızın adaptasyon sürecini hızla aştığına ve sahada takımla çok iyi bir iletişim kurduğuna dikkat çekildi.

Sport Mediaset sitesi, eski Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero'ya atıfla, "Cagliari süper Kılıçsoy'un tadını çıkarıyor: Agüero'nun izinden yükselen Türk yıldız kimdir?" başlıklı bir haber yayımladı.

Torino merkezli ulusal gazete La Stampal: Semih'in son haftalardaki performansını "Maradonavari" ve "İnanılmaz" olarak nitelendirdi. Bazı yorumcular, gollerinin sıradan olmadığını ve yeteneğinin net bir göstergesi olduğunu belirterek onu "çirkin ördek yavrusundan bir kuğuya dönüşen" bir oyuncuya benzetti.