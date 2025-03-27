Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisini kazanma adına özel stratejiler belirledi. Kafasında derbinin 11’ini şekillendiren Norveçli hoca, zihninde karşılaşmayı 14-15 kişiyle oynattı. Oyunun son bölümlerinde kenardan sahaya süreceği isimler üzerinde çalışan Ole, Muçi ve Keny’e özel ilgi gösteriyor. Skora göre hareket edecek olan Beşiktaş’ın hocası, son hamlelerini iki futbolcu üzerinden yapacak. Futbolcularına “Yüzde 100 hazır olun” emri veren Ole, kulübedeki diğer isimlerle de ilgileniyor.
SEMİH İÇİN KARAR AŞAMASI
U21 Milli Takımı’nda gösterdiği performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy’un gözü Ole Gunnar Solskjaer’de... Genç forvet, milli formayla biri penaltıdan 2 gol attı. Semih’in Milli Takım’daki performansından memnun kalan Norveçli teknik adam, genç forvetle ilgili kararını maç günü verecek.