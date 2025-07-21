İtalya Serie A'da mücadele eden Cagliari, Beşiktaş'ın golcüsü Semih Kılıçsoy'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Beşiktaş yönetimi ile 19 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk adımı atan Cagliari'nin, satın alma opsiyonu olarak 12 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane’nin Semih Kılıçsoy'u takımında görmeyi çok istediği ve İtalyan ekibinin transferi tamamlamak için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise Cagliari'ye henüz net bir yanıt vermedi.