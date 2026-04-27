Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

12 milyon Euro satın alma bedeli bulunan milli oyuncu için Serie A ekibinin başkanı Tommaso Giulini "Satın alma opsiyonunu kullanmamak çılgınlık olur" ifadesini kullanmıştı. Ancak, genç oyuncuda rüzgar tersine döndü. Son haftalarda forma süresi azalan ve son 8 maçta skor katkısı veremeyen Semih için, Başkan Giulini "Opsiyon bizim için çok yüksek. Beşiktaş’la Semih için henüz görüşmedik" açıklamasını yaptı.

Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde Semih Kılıçsoy için "İnşallah opsiyonunu kullanmazlar çünkü o paralara yerini dolduracak oyuncu almam çok zor. İndirim konuşmadık" ifadelerini kullanarak genç golcüye kadroda yer açılabileceğinin mesajını verdi.