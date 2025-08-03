Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A'ya transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır.

Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

'ŞİMDİ AYRILIK ZAMANI'

Beşiktaş'a sosyal medyadan veda eden Semih Kılıçsoy, "10 yaşında kapısından girdiğim, bana ailen Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her şey taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.

Beşiktaşımıza başarılı bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.