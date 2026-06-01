Beşiktaş'tan geride bıraktığımız sezon Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılara dönüyor.

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, yaptığı açıklamada milli yıldızın potansiyeline değinse de bütçe sorunu yaşadıklarını ifade etti.

Semih Kılıçsoy'un maaşının bütçelerine uymadığını belirten İtalyan ekibinin başkanı "Folorunsho, Semih Kılıçsoy ve Mazzitelli'nin yüksek maaşları var. Biz ise maaş bütçesini sınırlayabildiğimiz için mali açıdan sürdürülebilir durumdayız. Bugün, tam maaşlarla, bu üçünden hiçbiri Cagliari'nin parametrelerine uymuyor." diye konuştu.

Cagliari'nin, bu açıklamanın ardından 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Bu sezon İtalyan ekibi ile 25 müsabakada forma şansı bulan genç hücum oyuncusu, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.