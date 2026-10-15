Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Semih Şentürk, teknik direktör İsmail Kartal için flaş bir iddia ortaya attı.

''İSMAİL KARTAL'IN FİNAL MAÇI OLUR''

Asist Analiz YouTube kanalında maçı değerlendiren Şentürk, "İsmail Kartal için tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı. Galatasaray maçı final maçı olur İsmail Kartal için." ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR SONUÇ DEĞİL"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise altı gollü yenilginin ardından kendisinin, ekibinin ve oyuncularının büyük ders çıkardığını söyledi. Kartal, "Ben, ekibim ve oyuncularım bugün çok büyük ders çıkardık. Kabul edilebilir bir sonuç değil. 2 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var, onu düşünmek zorundayız." diye konuştu.