İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu Tiktok'ta gerçekleştirdiği canlı yayında polis memurlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle fenomen Semih Varol hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda gözaltına alınan Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden Varol'un, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın (13 Eylül) savcılığa sevk edileceği belirtildi.
TÜRK POLİSİNE YÖNELİK KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANMIŞTI
Milyonlarca takipçisi bulunan Semih Varol, Tiktok'ta gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik küfürlü ifadeler kullanmıştı.
Varol'un yayınının ardından söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.
Görüntülerin tepki çekmesi üzerine çok sayıda kullanıcının emniyeti etiketlemişti.