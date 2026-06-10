Milliyetçi Hareket Partisi’nde Manisa teşkilatına yönelik dikkat çeken bir karar alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamayla Manisa il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinde yer alan yetkilere dayanılarak alındığını belirtti.
Açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Semih Yalçın, aynı yetki çerçevesinde MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş’ın atandığını da açıkladı.