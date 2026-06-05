MHP'de yaşanan teşkilat yönetimi değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları feshedildiğini ve Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atandığını duyurdu. Yalçın açıklamasında şunları kaydetti: Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır.

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