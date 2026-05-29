Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiha Yankı, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da gündemde kalmayı sürdürüyor. Kariyerine çok genç yaşlarda adım atan sanatçı, müzik dünyasında bıraktığı iz kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

KURBAN BAYRAMI PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Türkiye’nin Eurovision tarihindeki ilk temsilcisi olarak hafızalarda yer eden Semiha Yankı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı Kurban Bayramı paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü sanatçı, X hesabından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nı kutlamadığını belirterek "Bu bayram benim bayramım değil... O yüzden kutlamıyorum..." diye yazdı.

Paylaşımının gündem olması sonrası bir açıklama daha yapan Yankı, "Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı... Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne...” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN İLK EUROVISION TEMSİLCİSİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Henüz 17 yaşındayken seslendirdiği “Seninle Bir Dakika” adlı parçayla Türkiye’nin ilk Eurovision elemelerine katılan Semiha Yankı, yarışmayı kazanarak adını tarihe yazdırdı. Sanatçı, 1975 yılında İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden ilk isim oldu.

Yarışmada beklenen dereceyi elde edemese de “Seninle Bir Dakika”, yıllar içinde Türk pop müziğinin en sevilen klasiklerinden biri haline geldi. Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca çıkardığı farklı eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik çalışmalarının yanı sıra çeşitli sinema projelerinde de yer alan Yankı, uzun yıllardır sanat dünyasının tanınan isimleri arasında bulunuyor.