Ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani dünyaevine girdi. Pekkan'ın Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen Zoran Lalvani, Zoe Springer ile hayatını birleştirdi.

Oğlunun evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Semiramis Pekkan, bu özel günün kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu anlattı.

“CANIM OĞLUM EVLENDİ”

Semiramis Pekkan, oğlunun evliliğinin ardından mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Pekkan, “Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun” ifadelerini kullandı.

10 YIL EVLİ, 15 YIL AYRI KALDILAR

Semiramis Pekkan, Zoran Lalvani'nin babası Gulu Lalvani ile 1987-1996 yılları arasında evli kaldı.

Pekkan, yıllar önce yaptığı bir açıklamada eski eşiyle ilişkilerinin boşanmanın ardından da devam ettiğini anlatarak, “Eşime ‘Biz ayrılalım sonra beraber olalım’ dedim. 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Londra'da boşandık. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim” demişti.