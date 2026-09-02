İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanan ciddi konut krizine rağmen, Witikon semtinde yeni inşa edilen lüks konutların büyük bölümünün boş kaldığı bildirildi. Ringier Grubu bünyesindeki Blick gazetesinde yer alan habere göre, bölgede uygulanan kentsel yenileme ve yoğunlaştırma politikaları sonucunda eski binalar yıkılarak lüks projeler inşa edildi.

Bu süreçte, aralarında çok sayıda emeklinin de bulunduğu yüzlerce mahalle sakini evlerini terk etmek zorunda kaldı.

DAİRELERİN YARISINDAN FAZLASINDA OTURUM YOK

Bölgedeki durumun en somut örneklerinden birini oluşturan Oeschbrig Caddesi üzerindeki 69 dairelik Halo Homes kompleksinde, 2026 yaz başında başlayan taşınma sürecine rağmen dairelerin yarısından fazlasında oturum bulunmuyor. Emlak acenteleri tarafından gayrimenkul portallarında kasıtlı olarak yavaş bir tempoyla listelenen dairelerin kira bedelleri ise orta sınıfın erişebileceği seviyenin oldukça üzerinde seyrediyor.

Projede 2,5 odalı bir dairenin aylık kirası 3.300 İsviçre Frankı olarak belirlenirken, 4,5 odalı bir dairenin aylık maliyeti otopark ücreti hariç 5.300 franka ulaşıyor.

GENİŞLEME DEVAM EDİYOR

Gazetecilerin araştırmaları, söz konusu mülklerin sahibi olan Zug merkezli Dabraux Holding'in, eski binaları satın alıp lüks komplekslere dönüştürme stratejisiyle bilinen Xania firmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Zürih genelinde boş konut oranı %0,1 ile oldukça düşük bir seviyede seyrederken, piyasadaki erişilebilir fiyatlı konutların yerini emilemeyen pahalı projeler alıyor. Yeni binaların boş kalmasına rağmen semtteki lüks gayrimenkul genişlemesi devam ediyor.

Dairelerinin yarısından fazlası henüz kiralanmamış olan Carl-Spitteler Caddesi'ndeki yeni projelerde de yakın zamanda anahtar teslimlerinin yapılması planlanıyor.