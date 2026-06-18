Trabzon İl Danışma Kurulunda, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in konuşma yaptığı sırada tepki gösteren bir vatandaş, Genç’in talimatı üzerine görevliler tarafından yaka paça dışarı atıldı. Genç, “Alın Temel abimizi dışarıya” diye talimat verdi. Bunun üzerine görevliler, Temel Kara’yı yaka paça dışarı çıkardı. Arbede sırasında vatandaşın, “Ayaklarım kesiliyor, titriyor” dediği ve fenalaştığı kameralara yansıdı.



'AKP İÇİN ÇALIŞTIM'



Yaklaşık 25 yıldır AKP için çalıştığını söyleyen Kara, taleplerinin karşılanmadığını ifade ederek Genç’e “Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun” diye tepki gösterdi. Genç ise Kara’ya, “Temel abi, her gün seni dinliyorum. Sakin ol. Senin işini hallettim. Temel abimize bir çay ikram edelim, bekle beni” sözleriyle yanıt verdi. Vatandaşın, “25 sene boyunca cumhurbaşkanına çalıştım... Hiçbir şey yapmadınız” diyerek isyan ettiği duyuldu. Kara’nın tepkisini sürdürmesi üzerine salondaki polis korumaları müdahale etti. Kara’nın dışarı çıkarıldığı anlar kameraya yansırken vatandaşın maruz kaldığı muamele nedeniyle bağırdığı görüldü.





CHP'DEN TEPKİ



CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ise yaşananlara sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. Bak, “İçeride bu utanç tablosu yaşanırken; milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ile Vehbi Koç ve İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun başını öne eğip düşünmesi gerekirdi. Ama onlar bunu yapmak yerine, sırayla kürsüye çıkıp algı operasyonlarına, CHP’ye iftira atmaya ve karalama siyasetine sarılmayı tercih ettiler” dedi.



VATANDAŞA REVA GÖRÜLEN MUAMELE



Temel Kara isimli vatandaş görevliler tarafından etrafı sarılarak dışarı atıldı. Salondaki AKP’li vekiller bu muameleye tepki bile göstermedi.