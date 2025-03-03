AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nda çalışan 160 işçi maaşlardaki adaletsizlik nedeniyle iş bırakmış ve işçilere daha sonra diğer daire başkanlıklarında çalışan yaklaşık 2 bin 500 işçi dahil olmuştu.

İKTİDARA YAKIN SENDİKANIN BAŞKANI DA İŞÇİLERE DESTEK VERDİ

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile belediye arasında yapılan görüşmelerde maaşlar arasındaki farkların giderilmesinin istendiği ancak bir sonuç alınamadığı da bildirilmiş ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de işçilerin eylemine destek vermişti.

SENDİKA BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’in AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla görevden alındığı öne sürüldü.

İŞÇİLERE SENDİKADAN İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, belediyenin işçilere verdiği sözleri tutmadığı gibi, işçilere destek veren sendika başkanının görevden alınmasına tepki gösterdi. Ünalmış, işçilere AKP’li belediye tarafından AKP’nin Olağan Kongresi sonrası sorunlarının çözümü noktasında söz verildiğini ancak sözlerin tutulmadığını söyledi. İşçilere iktidara yakın Hizme-İş Sendikası’ndan istifa etmeleri çağrısında bulunan CHP’li Niyazi Ünalmış, şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Dair Başkanlığı’nda çalışan emekçilerle başlayan, diğer daire başkanlıklarında çalışan emekçilerin toplam 2500 emekçinin desteklediği iş bırakma eyleminde, emekçilere AKP Kongre tarihi olan 23.02.2025 tarihine kadar beklemeleri yönünde söz verilmişti. Emekçilerin talepleri için söz verilen tarihinin üzerinden günler geçti. Hala ses seda yok. Emekçilere verilen sözlerin tutulmayacağını biz biliyorduk! Ne yazık ki yine haklı çıktık! Emekçilerin en güvendiği alan olan sendikaları da yeterince tepki koyamadı. Yerelde az da olsa tepki verildi, genelden tepki bastırıldı. Belediyeye teşekkürler yağdırıldı. Sonunda beklenen oldu. Emekçilerin bağlı bulunduğu sendika olan, Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, KBB Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla genel merkezlerinden görevden alındı… KBB Başkanı, emekçilere verdiği sözü böyle tutuyor sanırım. Sarı sendikalardan, bir yol olmayacağını acı olarak tecrübe eden emekçiler! Şimdi söz sırası sizde! Sizin vereceğiniz en güzel tepki, bu sarı sendikadan topluca istifa etmek! Ve sonrasında… Yapar mısınız bilmem ama kendinizi her alanda koşulsuz savunacak, haklı taleplerinizi gündeme getirecek, hakkınızın verilmesini beklemeden alınması için mücadele edecek sendikalara üye olmanız şart! Örgütlü mücadele ancak böyle başarıya ulaşacaktır!”

10 YILDIR GÖREVDEYDİ

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, görevden alındı. Yaklaşık 10 yıldır görevini yürüten Çelik’in yerine gelecek ismin yapılacakgenel kurulla belirlenmesi bekleniyor.