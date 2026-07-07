Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, 2 Temmuz’da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ı önceki gün Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ziyaret etti.

‘DÖNMEM LAZIMDI’

Özel, ziyarette Göktaş’ın kendisini görünce sarıldığını ve “Güç verdiniz, bana da moral oldu” dediğini anlattı. Göktaş’ın ailesiyle de görüştüğünü ifade eden Özel, ziyaretin ardından annesi ve babasını telefonla aradığını belirtti. Özel’in aktardığına göre Göktaş, tek kişilik koğuşta kaldığını, kısa sürede televizyon verildiğini ve cezaevi personelinin kendisine iyi davrandığını söyledi.

Özel, polis tarafından gözaltı sırasında servis edilen ters kelepçeli görüntülerle ilgili de komedyen Deniz Göktaş’ın, “Beş kez yürüttüler. Önden çekimlerde hep gülümsedim. Gülümseyen görüntümü vermemek için arkadan çekilmişi vermişler. Film platosu gibiydi. Aynı sahneyi 4-5 kez yürüdük” dediğini aktardı. Özel, gösterisinin ardından hedef gösterilmesi üzerine yaşanabilecekleri öngördüğünü söyleyen Göktaş’ın, “Ne yapacağım, dönmeyeceğim? Ben zaten kaçma niyetiyle gitmediğim için dönmem lazımdı, döndüm hemen” dediğini aktardı.

İmamoğlu esprileri beğenmiş

Seçilmiş CHP lideri Özel, Deniz Göktaş’ın Ekrem İmamoğlu’na yönelik şakalarına ilişkin ise şunları söylediğini belirtti:

“’Sonradan, acaba cezaevindeki birini eleştirmek Ekrem Başkan’ı üzmüş müdür diye düşündüm’ dedi. Ben de, ‘Çok yakından tanıyorum, çok keyif almıştır’ dedim. Ekrem Başkan’a selam söyledi, Ekrem Başkan da ‘Çok hoşuma gitti, müthiş espriler. Hiç kaygısı olmasın’ dedi.”