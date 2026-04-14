Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ara transfer döneminde golcüleri En Nesyri ve Jhon Duran takımdan ayrılıp, santrforsuz kaldıktan sonra sahaya çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak %63.6 galibiyet oranı yakaladı. Maç başına da 2.09 puan ortalaması tutturdu. Avrupa Ligi’nde N. Forest deplasmanında 0-3’lük mağlubiyet yaşansa da rövanşta 2-1’lik galibiyet alındı. Osimhen’siz Galatasaray %50 ve Onuachu’suz Trabzonspor ise yalnızca %20 galibiyet oranı tutturabildi.

Galatasaray’da Okan Buruk, Osimhen’siz 14 maça çıktı ve (7G, 2B, 5M) maç başına yaklaşık 1.64 puanda kaldı. Aynı şekilde Trabzonspor’da Fatih Tekke, Onuachu’suz 5 maçta (1G, 2B, 2M) maç başına 1 puan alabildi. Tedesco’nun takımı, savunma disiplini ve hücum çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Bu sonuçlar, İtalyan teknik adamın kadro derinliğini iyi yönettiğini ve taktiksel esnekliğini bir kez daha gösteriyor. Tedesco, santrforsuz Fenerbahçe’yi şampiyonluğun favorisi haline getirmeyi başarsa da en çok eleştirilen isim oldu.

