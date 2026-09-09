Arama aslında oyuncuların kamera karşısına geçmeden önce gerçek bir hazine araştırmasının nasıl yapıldığını deneyimlemesi amacıyla düzenlenmişti. Ancak kurmaca bir hikayeye hazırlanırken başlayan çalışma, sarayın geçmişinden kalan gerçek tarihi eserlerin bulunmasına dönüştü.

BELİNE KADAR ÇAMURA GİRDİ

Çalışmalar sırasında DRACO History Explorers Association'dan Wiesław Andrysiak, sarayı çevreleyen hendeğe girerek yoğun çamur tabakasında arama yaptı. Bazı noktalarda çamurun bel hizasına kadar ulaştığı belirtilirken, arama sırasında metal bir zırh parçasına rastlandı.

İncelemelerde bulunan parçanın, 19. yüzyıla ait Alman muhafız süvarilerinin kullandığı metal göğüs zırhı olduğu değerlendirildi. "Cuirass" olarak bilinen bu zırhlar, ağır süvari birliklerinin gövdesini kılıç ve mızrak darbelerine karşı korumak amacıyla kullanılıyordu.

Hendekten yalnızca zırh çıkmadı. Sarayın bahçesinde kullanılan dekoratif heykellere ait parçalar ile yapıyla bağlantılı çeşitli metal parçalar da bulundu. Uzmanlar, su ve çamur altında kalan tabakaların sarayın farklı dönemlerinden çok sayıda parçayı korumuş olabileceğini düşünüyor.

SARAYIN GEÇMİŞİ NAPOLYON SAVAŞLARINA UZANIYOR

Keşfin yapıldığı Pielaszkowice Sarayı'nın askeri tarihle dikkat çekici bir bağlantısı bulunuyor. Pläswitz adıyla da bilinen saray, 1813 yılında Napolyon'un kuvvetleri ile Rusya ve Prusya orduları arasındaki ateşkesle ilişkilendirilen yerlerden biri. Ancak bulunan zırhın doğrudan Napolyon Savaşları'ndan kaldığı henüz söylenemiyor. Müze, parçayı daha genel biçimde 19. yüzyıla ait Alman muhafız süvari zırhı olarak tanımlıyor.

Saray, İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde de büyük zarar gördü. 1945'te yağmalanan yapıdaki bazı eşyaların hendeğe atıldığı, bölge sakinlerinin daha sonraki yıllarda buradan değerli porselenler çıkardığı aktarılıyor. Bu nedenle çamurun altında farklı dönemlerden kalmış başka eserlerin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Keşfedilen süvari zırhı şimdi temizleme ve koruma çalışmalarından geçirilecek. İşlemler sırasında ortaya çıkabilecek işaret ve yapım ayrıntılarının zırhın tam olarak hangi dönemde ve hangi birlik tarafından kullanıldığının belirlenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra eser, Ziębice'deki müzenin koleksiyonuna alınacak.