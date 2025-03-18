Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Türk bilardo sporcusu Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu.

Semih Saygıner ile 11 yıldır aşk yaşayan Şenay Gürler, sevgilisinin şampiyon olmasını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

58 yaşındaki Gürler, "Canım sevgilim bir kez daha şampiyon" diye yazdı.

"SPOR SALONUNDA TANIŞTIK"

Şenay Gürler daha önce konuk olduğu bir programda 2014'ten beri aşk yaşadığı Semih Saygıner ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatmıştı:

"Biz bir spor salonunda tanıştık aslında. Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı. Çünkü o ara ben Adana'ya dizi çekmeye gittim. Döndüğümde onu eve, bir lazanya partisine davet ettim. Geliş o geliş."

Semih Saygıner de "Lazanya partisinden herkes gidince, Şenay bana 'Sen de gitsene' dedi, ben ise 'Trafik var' dedim ve kaldım" diye konuştu.

"DİREKT TORUN YAPACAĞIM' DİYORDUM, OLDU"

Boş zamanlarında Şenay Gürler'in torunuyla vakit geçirdiklerini söyleyen Saygıner, "Şenay ilk tanıştığımızda 'Biliyor musun benim torunum var' dedi. Dedim 'Ne önemi var, ben sana âşığım'. Bir de arkadaşlarım bana sürekli 'Çocuk yap' diyordu. Ben de onlara 'Ben direkt torun yapacağım' diyordum. Oldu. Bu hayatta ne dileyeceğine çok dikkat edeceksin" ifadelerini kullanmıştı.