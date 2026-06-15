Olay, saat 03.00 sıralarında Dip Mahallesi Yukarı Pazar mevkisinde meydana geldi. Belediye-İş Sendikası Korgan Şube Başkanı Nurittin Ulaş, evinin önünde park halinde bulunan 35 EPS 23 plakalı otomobilinden alevlerin yükseldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde yangının kundaklama sonucu çıktığı değerlendirildi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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