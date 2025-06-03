Toplu iş sözleşmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasında anlaşma sağlanamazken, 5 gündür İzmir'de 23 bin işçi greve devam ediyor.

Grev kararı nedeniyle şehrin birçok bölgesinde toplanan çöp yığınlarını temizlemek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inerken, vatandaşlarla birlikte yapılan temizlik sırasında İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ve Tugay arasında tartışma yaşanmıştı...

"BAŞKANIM GEL BURADA ÇÖP VAR TEMİZLE"

Gül, Cemil Tugay’ın çöp toplayarak grev kırıcılık yaptığını söyleyerek "Bir gün bir çöp görürsem burada arayacağım Başkan’ı “Başkanım gel burada çöp var temizle" dedi.

İşçilere seslenen Ercan Gül, şöyle konuştu:

-Allah var yukarıda iyi temizlik yapıyor. Allah var iyi çalışıyor. Gerçekten gördüm.

-Hemşehri İletişim Merkezinde olan arkadaşlarımız var. Vatandaş orayı arıyor. Orası da bizim sendikamızın numarasını vermiş.

-Bizim sendikamızı arıyor vatandaşlar ‘şurada çöp var müdahale edin’ diye.

-Bir gün bir çöp görürsem burada arayacağım Başkan’ı “Başkanım gel burada çöp var temizle’ diyeceğim bundan sonra.

EŞİ DAHİL 58 AKRABASI BELEDİYEDE

Ercan Gül’ün şu anda eşi dahil olmak üzere 58 akrabasının belediye iştiraklerinde çalıştığı ve bu isimlerin tamamının grevde olduğu öğrenildi.