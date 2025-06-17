Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in İzmir şubelerinin temsilcileri, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protesto eylemlerine katılmıştı.

DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikası'nın İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, 10 No'lu Şube Başkanı Barış Okur, 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karagöz, 8 No'lu Şube Sekreteri İlhan Uluç, 3 No'lu Kadın Komisyonu Üyesi Mine Bilir haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Sendikacılara, seslendirdikleri sloganlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması yöneltildi.

İKİ SENDİKA TEMSİLCİSİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemleri tamamlandıktan sonra sendikacılar İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Deniz Şahin Gümüştekin ve Mine Bilir tutuklandı. Diğer sendikacılar serbest bırakıldı.

DİSK: ARKADAŞLARIMIZIN DA EKREM BAŞKANIN DA YANINDAYIZ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "DİSK, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için 28 Mart'ta ülke genelinde yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. İzmir'de ve Türkiye genelinde bu protestolara katılan en güçlü yapıların başında DİSK geliyor. DİSK'li işçiler her dönem demokrasi için meydanları dolduranlar oldular. Hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan arkadaşlarımızın da Ekrem başkanımızın da yanındayız. DİSK bağımsızlık ve demokrasi için mücadele edenlerin kutup yıldızı olmaya devam edecek" dedi.